Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Réflexe !!! + Demain c'est lundi O_O 0 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1462 Karma: 3160

Celui-ce réalise très vite qu'il s'est fait avoir !



Vous navigateur est trop vieux





Une femme dans le métro réalise que demain, c'est lundi

L'horreur !



Vous navigateur est trop vieux Un touriste teste les réflexes d'un singe.Celui-ce réalise très vite qu'il s'est fait avoir !Une femme dans le métro réalise que demain, c'est lundiL'horreur !

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:25

Asmodee88 Re: Réflexe !!! + Demain c'est lundi O_O 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 634 Karma: 570

@poiuytreza525 a écrit:

Je comprends pas pour le singe.

C'est simple a comprendre pourtant Citation :C'est simple a comprendre pourtant

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:37