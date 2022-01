Stromae au JT de TF1, répond à une question avec une chanson

Options du sujet Imprimer le sujet

Invité à répondre à une question sur un mal-être qu'il avait, il a interprêté en inédit sur le plateau du JT de TF1 un morceau de son album prévu pour plus tard dans l'année



Invité à répondre à une question sur un mal-être qu'il avait, il a interprêté en inédit sur le plateau du JT de TF1 un morceau de son album prévu pour plus tard dans l'année

C'est un génie, le morceau est dingue.

