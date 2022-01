Options du sujet Imprimer le sujet

kpouer La voiture qui change de couleur en un clin d’œil, BMW 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2353 Karma: 5065

Résumé des coms Youtube :

Ouin ouin : Go fast !

Ouin ouin : Police !



Il n'empêche, qu'il y a un effet "Wahou" lorsqu'on voit le changement de couleurs.





Contribution le : Aujourd'hui 10:49:03