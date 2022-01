Chat attaqué + Chat attaque + Avion coupe le brouillard en deux

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4658 Karma: 4245

Un chat rentre paisiblement chez lui et se fait soudainement attaquer par un chat venant de l'extérieur



Sur un canapé, un chat n'apprécie pas qu'un homme le regarde et semble sur le point de lui sauter dessus.



Sous un temps brumeux, un Antonov 225 passe au dessus d'une foule de spectateurs. Les perturbations de l'air provoquées par celui-ci vont fendre le brouillard en deux et laisser clairement apparaitre le ciel bleu



Contribution le : Aujourd'hui 11:22:57