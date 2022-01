Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Une avalanche de neige envahit un tunnel 2 #1

Wiliwilliam Re: Une avalanche de neige envahit un tunnel 0 #2

Bien utile ici C'est un abri anti avalanche pour les routes situées dans des couloirs d'avalanches, de coulées de boue ou de chutes de rochers.Bien utile ici

mikeldj Re: Une avalanche de neige envahit un tunnel 0 #4

enfin c'est toujours mieux que d'être en dessous et quand t'as ca devant et derrière, t'es contentenfin c'est toujours mieux que d'être en dessous

