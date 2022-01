Rentrer sa voiture dans le garage avec la porte ouverte

Options du sujet Imprimer le sujet

8000$ de réparation pour la Tesla Model X





Falcon Doors Don't Fit Into Garage While Open || ViralHog

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3661 Karma: 1272 Moi aussi j'ai la porte ouverte quand je rentre dans le garage...ca coute cher une porte de garage, pas besoin d'y foncer dedans.



Blague a part il devrait y avoir une alarme quand on roule comme ca les portières grand es ouvertes (comme l'alarme ceinture de sécurité) désactivable en appuyant sur un bouton si on veut mais ca aiderait quand même.

