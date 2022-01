Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un train dépanne un pick-up bloqué dans la neige

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45201 Karma: 22661 Un train de marchandises dépanne un pick-up, les deux véhicules appartenant à la compagnie Chemin de fer Canadien Pacifique, bloqué dans la neige en le tirant avec une élingue à Bredenbury, au Canada.





Train Pulls Stuck Truck From Snowbank || ViralHog



Variel Re: Un train dépanne un pick-up bloqué dans la neige

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 15150 Karma: 5403 Je ne sais pas si c'est un train, on ne voit que le bout de la motrice… ?

