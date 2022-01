Options du sujet Imprimer le sujet

shewby [video] chute d'un pan de falaise au brésil :o

Inscrit: 19/10/2007 12:52 Post(s): 44



https://www.youtube.com/watch?v=B3tAEQ_sHMY&ab_channel=Radio-CanadaInfo



https://www.lefigaro.fr/international/bresil-au-moins-10-morts-apres-une-chute-d-un-pan-de-falaise-dans-un-lac-touristique-20220109







Chute de falaise meurtrière au Brésil



et un petit bonus



