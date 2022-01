Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 06/12/2005 13:44 Post(s): 1591 Karma: 2904 En 2016, l’astronaute Scott Kelly (ISS) a reçu un costume de gorille pour son anniversaire de la part de son frère jumeau Mark (astronaute navette). Son collègue Tim Peake en avait fait les frais…





Tim Peake chased through ISS by a "gorilla"

