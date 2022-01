Options du sujet Imprimer le sujet

Interfector Une brouette et un moteur pour se deplacer 1 #1

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1453 Karma: 1575



Pas la peine de regarder al video en entier ca peu d'interet, mais la performance est notable, meme si perso, j'oserai pas rouler a une telle vitesse sans casque ni rien sur une route avec de la circulation:x

Mais le fait de pouvoir monter dessus reste une bonne amelioration des brouettes a moteur qu'on peut trouver dans le commerce.

Contribution le : Aujourd'hui 01:39:41