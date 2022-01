Options du sujet Imprimer le sujet

FabMat "TS2 Terminators2" : nouvelles aventures de Sarah & John Connor ! 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 09/06/2016 14:54 Post(s): 54 Karma: 79

Dans cette séquelle de "Terminator 2" de James Cameron, les Connor ont, cette fois, plein de Schwarzy à leurs trousses, sans personne pour les aider !





TS2 Terminators 2: Primary Targets. Short Film.







Contribution le : Aujourd'hui 12:00:44