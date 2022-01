Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1480 Karma: 3209 Un chat fait tomber, volontairement c'est sûr, il attend même le résulat, un balai sur son pote qui le suit



Contribution le : Aujourd'hui 18:55:06

Meph974 Re: Un chat sournois 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 710 Karma: 406 Comment un balai peu se déformer autant avec une si faible chute?



Envie de dire fake, car avec nos moteur 3D on peu faire tellement de choses de nos jours, qu'on ne saura pas différencier le vrai du faux, est ce que ca sera toujours aussi marrant?

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:31