La marine Russe entre 1987 et fin 90

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6355 Karma: 2039

Je suis un fan de cette chaine je pense avoir tout vu. Tout autant impressionnant est le sous-marin porte-avion japonnais, qui a réellement existé et qui devait attaquer les USA. Une fois trouvé les américain n'ont pas compris ce que c'était et on pris du temps à comrpendre qu'il s'agissait d'une machine de guerre!





Underwater Aircraft Carriers: Imperial Japan’s Secret Weapon

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:39