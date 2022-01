Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Service de restauration robotisé - Bejing 2022 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2149 Karma: 2369



Pour lutter contre la propagation de la COVID 19, certains repas seront robotisés durant les JO d'hiver de Bejing 2022

Contribution le : Aujourd'hui 15:10:38

defds Re: Service de restauration robotisé - Bejing 2022 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1734 Karma: 1252 par contre niveau hygiene ils collent leur bouffe sur le haut du plateau.



Bienvenu à Tricatel !

Contribution le : Aujourd'hui 16:03:32