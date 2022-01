Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Éteindre un feu électrique 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1483 Karma: 3246 Un pompier tente d'éteindre un feu d'origine électrique avec ...

une lance à eau ...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:13

CrazyCow Re: Éteindre un feu électrique 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16240 Karma: 22715 J’espère que c’était juste un court-circuit entre deux fils et pas avec la terre, sinon il est mort je pense.

Contribution le : Aujourd'hui 15:41:58

gazeleau Re: Éteindre un feu électrique 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5252 Karma: 4267 Heuuu ... à défaut d'avoir le minimum de culture générale, il a été formé le gars ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:52:26