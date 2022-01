Options du sujet Imprimer le sujet

Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match à la 85ème minute de jeu (CAN 2021)

L'arbitre de la rencontre la Tunisie et le Mali s'est un peu emmêlé les pinceaux et a sifflé la fin du match à la 85ème minute avant de se rendre compte de son erreur.Ensuite, l'arbitre siffle la fin du match à la 89ème minute et 49 secondes, alors que le 4ème arbitre allait annoncer le temps additionnel

