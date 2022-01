Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Lors de l’arrestation de 2 voleurs, un des voleurs vole un policier 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1485 Karma: 3252 Alors que deux hommes sont arrêtés, et accessoirement attaqués par les témoins,

un des deux voleurs se permet de dérober le téléphone d'un policier sous l’œil de la caméra...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:42