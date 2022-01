Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1489 Karma: 3260

1/ Revivre un match de foot... Et se prendre une chancla dans la tête



Vous navigateur est trop vieux



2/ Manger au restaurant... Et se prendre un buffle dans la tête



Vous navigateur est trop vieux



3/ Boire un coup en extérieur... Et se prendre un banc dans la tête



Vous navigateur est trop vieux



4/ Couper du bois... Euh... faut boire un peu de lait, grand !!!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:49