Jinroh Une femme jette son bebe dans une benne a ordure.... 1 #1

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5214 Karma: 7838 Euuuuh pffft je sais plus quoi dire...



Etats-Unis : une femme jette son bébé vivant dans une benne à ordures après avoir accouché

alfosynchro Re: Une femme jette son bebe dans une benne a ordure.... 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9912 Karma: 4396 15 ans de prison !??

Et qu'est-ce qui se passerait si au lieu de jeter son bébé à la benne elle le déposait dans un hôpital ?

