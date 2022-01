France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11931 Karma: 12170





En franchement, bah ça veut la peine d'être regardé. Que ce soit avec lui ou d'autres personnes, c'est écœurant comme pratique. J'suis pas dupe, je me doute un peu de comment ça se passe à la télévision. Mais ces pressions, ces "mises en scène" pour faire croire que tout va bien, tout est beau et surtout, pas faire de vague, c'est à gerber. C'est un peu à l'image de notre société actuelle : toute lisse, et surtout ne pas sortir des clous sinon, c'est le drame



Juste pour faire chier, c'est le genre de vidéos qui doit avoir le plus de visibilité, un peu effet Streisand : à tout faire pour cacher un truc, c'est comme ça qu'on le voit le plus. Ca va finir en article que ça ne m'étonnerait pas



EDIT @Lyrael : ah ben tu parlais de l'effet Streisand pendant que j'écrivais

