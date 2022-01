Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Mettre une caméra dans une machine à laver + esquive pendant une bagarre de rue 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4677 Karma: 4263



Vous navigateur est trop vieux



Pendant un combat dans la rue, un homme va réaliser deux magnifiques esquives qui vont décourager l'assaillant



Vous navigateur est trop vieux Un homme met une caméra dans sa machine à laver pour observer la machine tourner de l'intérieur. Le rendu est assez intéressantPendant un combat dans la rue, un homme va réaliser deux magnifiques esquives qui vont décourager l'assaillant

Contribution le : Aujourd'hui 13:32:13