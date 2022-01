Des autruches dans la ville

Options du sujet Imprimer le sujet

Samedi 8 janvier à Chongzuo, en Chine, plus de 80 autruches se sont échappées d’un élevage et ont couru dans les rues.

Avec l’aide de la police, le propriétaire a pu récupérer une grande partie des autruches qui couraient.

Aucune personne n’a été blessée

