THSSS Singes vs serpent 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1492 Karma: 3281



J'aime trop l'attitude du jeune singe, peur de rien, se croit le roi du monde



Dans un zoo, un serpent dans l'enclos des singes sème la panique.

J'aime trop l'attitude du jeune singe, peur de rien, se croit le roi du monde

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:00

gazeleau Re: Singes vs serpent 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5265 Karma: 4279 Le jeune intrépide qui ira pleurer dans les poils de sa mère dès qu'il aura mal. Intrépide jusqu'au jour où il apprend la vie, quoi.

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:43