Bloquer un camion + Un chien a froid + Pourquoi prendre un tel chien en appartement?

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1492 Karma: 3281 Un automobiliste double un camion, le bloque pour qu'il s'arrête et descend de sa

voiture pour lui exposer son point de vue... Puis c'est le drame



Un chien a froid, mais vraiment très froid...



Un chien beaucoup trop bruyant



Aujourd'hui 15:44:46