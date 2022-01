Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Cascadeurs du CUC vs Bob 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45207 Karma: 22693





https://www.facebook.com/campusUcascades/videos/4969848213060317 Une impressionnante démonstration des cascadeurs du CUC (Campus Univers Cascades) donnant des coups au mannequin de frappe Bob.

Contribution le : Aujourd'hui 16:42:20