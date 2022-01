Attaque mardi 11 janvier 22 de l'ambassade US à Baghdad

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33087 Karma: 11014

Trois roquettes se sont abattues dans la nuit de mercredi à jeudi près de l’ambassade américaine à Bagdad, a annoncé l’armée irakienne, au terme d’une journée marquée par plusieurs attaques ou tentatives d’attaque contre des intérêts américains attribuées aux pro-Iran.

Les batteries de défense C-RAM sont entrées en action dans la nuit, ont constaté des journalistes de l’AFP, alors que l’armée assurait que les trois projectiles n’avaient pas touché l’ambassade elle-même mais des endroits à proximité dans l’ultra-bunkérisée Zone verte de Bagdad.

source: RTBF



"Trois roquettes ont été tirées en direction de la Zone verte. Deux d'entre elles sont tombées dans l'enceinte de l'ambassade américaine et une autre sur une école située à proximité, blessant une femme, une fillette et un jeune garçon", a indiqué ce haut gradé sous le couvert de l'anonymat.



Une source sécuritaire, qui n'a pas souhaité être identifiée, a indiqué que les projectiles tombés dans l'enceinte de l'ambassade américaine, située elle-même dans la Zone verte, n'avaient fait "ni mort, ni blessé".



Sur sa page Facebook, l'ambassade a dénoncé une attaque perpétrée "par des groupes terroristes qui tentent de saper la sécurité, la souveraineté et les relations internationales de l'Irak".



L'attaque n'avait pas été revendiquée dans l'immédiat.



En début de soirée, des journalistes ont entendu deux explosions ainsi que des tirs provenant de la Zone verte, périmètre ultra-sécurisé où se trouvent, outre l'ambassade des Etats-Unis, de nombreux ministères irakiens.



Les tirs de roquettes et attaques aux drones piégés visant les troupes et intérêts américains en Irak se sont multipliés ces dernières semaines. La dernière en date remonte au 5 janvier. Cinq roquettes avaient alors été tirées contre une base irakienne abritant des forces de la coalition internationale antijihadistes dans l'ouest du pays.

source: i24news



Pas dingue tout ça....

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:56