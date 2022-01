Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS S’asseoir aux commandes d'un B787 + Composition musicale dans "Doom" 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1498 Karma: 3298 Voici comment s'installe un pilote aux commandes d'un Boeing 787

La cabine est sympa mais un peu trop de boutons à mon avis... Va retenir à quoi ils servent !!!!



Le compositeur Mick Gordon explique comment il a associé le son d'une tronçonneuse avec un guitare

pour faire la musique de "Doom"



! Extrait du jeu ! Gore !



Contribution le : Aujourd'hui 11:53:32