Problème de proportion en Inde + Singe roulant

Problème de proportion en Inde.

Depuis quand les chats sont plus gros que les vaches?



Pire que cela ? Les vaches sont plus proches de la caméra et la perspective forcée fait en fait paraître le tigre "plus petit" qu'il ne l'est en réalité.

C'est un très TRÈS gros chat.





La nature a un vrai problème.

Les singes ne marchent plus, ils roulent 0_0



Contribution le : Aujourd'hui 10:08:44