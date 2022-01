Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS La révolte des machines 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1511 Karma: 3326

J'ai eu très peur pour leurs mains, bras, pieds, jambes...



Vous navigateur est trop vieux





Un gros conteneur poubelle refuse catégoriquement de se faire attraper par un camion

Plus qu'à sortir le balai et la pelle



Vous navigateur est trop vieux Une foreuse incontrôlable.J'ai eu très peur pour leurs mains, bras, pieds, jambes...Un gros conteneur poubelle refuse catégoriquement de se faire attraper par un camionPlus qu'à sortir le balai et la pelle

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:55

Variel Re: La révolte des machines 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 15192 Karma: 5414 1/ À tenter : un sac plastique sur le moteur, qui s'asphyxiera… (?)



2/ Maintenant, tu descends de ton bahut et tu ramasses ta merde. Feignasse.

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:13