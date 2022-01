Massage cardiaque automatisé

Je suis accro Inscrit: 29/07/2008 18:21 Post(s): 1811 Karma: 655

Ubbos



Quand j'ai fait ma formation SST, on a du faire un massage cardiaque sur un mannequin, et c'est sportif!



Il faut vraiment appuyer fort (mais pas trop non plus) et avoir le bon rythme (j'ai pété deux côtes ). La poitrine du mannequin s'enfonçait vraiment.

Donc là la machine appuie pile poil la force nécessaire.



Je dirais pas non à avoir cette machine, c'est vraiment pas facile un massage cardiaque.

Au bout d'une minute je commençais à faiblir, donc imagine tenir comme ça jusqu'à l'arrivée du samu. Quand j'ai fait ma formation SST, on a du faire un massage cardiaque sur un mannequin, et c'est sportif!Il faut vraiment appuyer fort (mais pas trop non plus) et avoir le bon rythme (j'ai pété deux côtes). La poitrine du mannequin s'enfonçait vraiment.Donc là la machine appuie pile poil la force nécessaire.Je dirais pas non à avoir cette machine, c'est vraiment pas facile un massage cardiaque.Au bout d'une minute je commençais à faiblir, donc imagine tenir comme ça jusqu'à l'arrivée du samu.

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:02