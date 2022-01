Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Déneigement de rails + Voiture vs train 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1512 Karma: 3326 Déneigement de rails en Russie.

Des piétons ? Où ça ????



Une voiture force un passage à niveau fermé



Contribution le : Aujourd'hui 10:53:13

Variel Re: Déneigement de rails + Voiture vs train 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 15192 Karma: 5414



2/ Tu joues, tu perds. Que dire de plus ? 1/ Yavéka pas prendre le tram.2/Tu joues, tu perds. Que dire de plus ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:01:17