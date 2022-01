Un sans-abri fête l'anniversaire de son chien

Je viens d'arriver Inscrit: 03/06/2015 16:23 Post(s): 100 Karma: 252

https://www.instagram.com/tv/CYdMpQoLTR2/



EDIT : Je n'arrive pas à intégrer la vidéo (sorry) ><'



EDIT : Je n'arrive pas à intégrer la vidéo (sorry) ><'

José Luis Matos est l'un des nombreux sans-abri qui vivent dans les rues de Bucaramanga, la capitale du département de Santander en Colombie. Même s'il a vécu dans la rue presque toute sa vie sans aucun bien, il est juste beaucoup plus chanceux que beaucoup d'entre nous. Récemment, il vient de montrer au monde ce qu'est le vrai bonheur, après avoir célébré l'anniversaire de l'un de ses chiens de la manière la plus douce. Quelqu'un a filmé ce beau moment devant la caméra et ça réchauffe les cœurs partout ! Une belle âme à n'en pas douter et surtout une belle leçon d'Amour et d'humilité !

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:04