Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Crash d'une voiture dans la tête d'un enfant 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1517 Karma: 3335 Une voiture tente d'emprunter une rampe mais dévie de sa trajectoire...

et heurte la tête d'un enfant.

Heureusement sans gravité, la maman l'a très vite consolé.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:55