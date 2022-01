Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb

L'onde de choc d'une éruption sous-marine





Une éruption sous-marine d'un volcan aux Îles Tonga a eu lieu aujourd'hui, visible depuis les satellites (lien Reddit ci-dessous que je n'arrive pas à intégrer) et dont l'onde de choc a été assez violente

Il y a plusieurs alertes aux tsunamis



https://www.reddit.com/r/gifs/comments/s4imrz/tongas_hunga_tonga_volcano_just_had_one_of_the/ Une éruption sous-marine d'un volcan aux Îles Tonga a eu lieu aujourd'hui, visible depuis les satellites (lien Reddit ci-dessous que je n'arrive pas à intégrer) et dont l'onde de choc a été assez violenteIl y a plusieurs alertes aux tsunamis

deepo

Le machin!!!

T'as un quart des habitants de la planète qui à un acouphène.

Le_Relou

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 706 Karma: 280



