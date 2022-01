Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un chien imite un lion + Un chat ninja 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1520 Karma: 3343 Un chien regarde trop les documentaires animaliers durant l'absence de sa maîtresse.

Il tente une approche furtive lorsqu’elle rentre, comme à la télé!



Un chat utilise une méthode ancestrale pour se fondre dans le paysage

Saurez-vous le trouver avant qu'il ne bouge?



Contribution le : Aujourd'hui 18:06:02