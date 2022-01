Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Dakar 2022 - Pascal Feryn vs un gars du coin 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1520 Karma: 3340 Un course entre un pilote du Dakar 2022, Pascal Feryn, et un gars du coin.



Il a l'avantage de connaitre la région avec son petit pick-up...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:43