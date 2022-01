Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer C'est ce qu'on appelle se faire rouler dessus au rugby 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2165 Karma: 2393



Quand Filipo Nakosi a le ballon dans ses mains, il faut être solide en face



Attendez de voir le ralenti ! Quand Filipo Nakosi a le ballon dans ses mains, il faut être solide en faceAttendez de voir le ralenti !

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:18