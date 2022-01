Options du sujet Imprimer le sujet

overpowed La grande roue à grande vitesse 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 30/05/2021 10:17 Post(s): 7 Un vidéaste Japonnais s'amuse à accélérer des choses de la vie courante pour voir les effets que ça fait et c'est assez cocasse.



時速1200kmで回転する赤い観覧車から何が見えるのか【シミュレーション】

Contribution le : Hier 08:45:57