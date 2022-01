Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1528 Karma: 3364

Un cycliste se film en forêt et capture sa rencontre avec un ours.

Plutôt gentil l'ours.



Un ours blanc vient dire bonjour à un chien de traîneau.

Mais le chien, c'est la grosse brute de la meute et il fait reculer la peluche.

Plutôt teigneux le chien.



