THSSS Grosse empoignade sur la route + Pas facile de marcher au pas 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1528 Karma: 3364 Grosse empoignade pendant un road rage en Thaïlande



Thaïlande, il y a 2 ans. Le gars à scooter a coupé la route du pick-up qui l'a juste klaxonné.

Le scooter est apparemment un peu fou, il croit qu'il fait partie d'une sorte de gang mafieux local et peut faire ce qu'il veut.

Mais la plupart des gens autour de lui ne peuvent tout simplement plus le supporter. Voici le résultat.





Un homme apprend à marcher au pas.

Pas pas si facile en fait :S



Contribution le : Aujourd'hui 11:55:48