Prendre une passerelle en voiture + Un singe court sur un muret

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1535 Karma: 3406 Une personne pressée, perdue ou idiote utilise une passerelle pour piéton avec sa grosse voiture



Un macaque se met à courir sur ses deux jambes sur un muret ?!?!

En voyant le démarrage, on devine qu'il a vraiment envie d'y aller ! Envie pressante?



Contribution le : Aujourd'hui 18:29:40