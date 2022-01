Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1538 Karma: 3420 Quand ma femme m'appelle par mon nom complet

Je ne la ramène pas...



"Bouge de là! J'ai faim"

Un gros cochon se fait de la place pour accéder à l'auge



