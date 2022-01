Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Contrôle routier en Suisse Alémanique

Conducteur: Que se passe-t-il? Que voulez-vous? Que se passe-t-il?

Homme en arme : C'est militaire, passez une bonne journée.

Conducteur : Quel est le problème? Quelqu'un vous a vrillé le cerveau?

Homme en arme : Votre rétroviseur est défectueux.



Aujourd'hui 12:33:17

AshySlashy Re: Contrôle routier en Suisse Alémanique

Le conducteur étant lui-même en treillis, j'imagine que c'est une blague de militaire.

Aujourd'hui 12:37:21