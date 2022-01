Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une oie fait une balade à moto

Une oie fait une balade à moto, debout sur la selle derrière le pilote. Woah !





Chilled Daily - Riding Goose





Chilled Daily - Riding Goose





Désolé si, toi aussi, tu voulais faire la vanne. ^^

Contribution le : Aujourd'hui 20:45:37

Kendaar Re: Une oie fait une balade à moto

improbable et pourtant elle est bien là sur la selle en mode chill

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:02