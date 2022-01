Recherche Jeux indépendant sortie entre 2017/2021

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 22:50:42 Post(s): 1

Bonjour a toute et tous voila je suis a la recherche d'un jeux indépendant j'imagine car c'est pas un jeux d'une grande durée je dirait environ 3h si ont prend sont temps ou même peut être moin ou plus je c'est plus trop cela fait déja un moment. Donc voila l'histoire ce déroule dans un appartement au Etat Unis même si en vraie ont ne le c'est pas du tout tout le long du jeux ont peut l'apercevoir a la fin du jeux a partir d'une image d'une certaine fin si ont a fait les bon choix mais sa ont s'en fiche donc le jeux ce déroule dans un appartement c'est un jeux sur une seul image mais qui évolue si ont veut ont voie que la pièce de vivre le lit le bureau avec ordinateur et la seul chose que l'ont doit faire c'est discuté par téléphone et faire des choix et a la fin du jeux ont peut avoir 2/3 fin différente je dirait 2 mais peut être 3 c'est une histoire de deux femmes qui discute par téléphone et qui par la suite ce mette en couple si je dis pas de bétise ont a une scène de mariage mais plus très sur je me rappele des 2 fin mais préfère ne pas spoiler car sa serait nul pour ceux qui voudrais le faire voila ces un jeux en noir et blanc ou couleur sa je c'est plus trop non plus j'avoue que je dirait en couleur mais quand ont ma proposé un jeux avec cette description et que j'ai vue le jeux qui était en noir et blanc et que sa passait bien je me suis posé la question mais je pense qu'il est en couleur mais facons dessin/peinture voila j'éspère que quelqu'un pourra m'aidé d'ici la bonne année a toute et tous

Contribution le : Hier 22:51:44