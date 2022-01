Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Fleurs de cannabis chargées en CBD : 2 semaines après son interdiction 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2175 Karma: 2396



Un arrêté publié le 31 décembre interdit désormais la commercialisation et la consommation de fleurs de cannabis chargées en CBD. À Paris, cette décision désole consommateurs et vendeurs

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:17