Une musique sort des tiroirs des dizaines d'années plus tard

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2178 Karma: 2400





Le père de Zach Montana, musicien et tiktokeur, avait écrit une chanson sans la rendre publique dans les années 70. Son fils en a fait un tube sur TikTok.

Surrender To Me est l’œuvre du père de Zach Montana. Ce jeune musicien de 19 ans, qui relaie ses aventures sur Tiktok, a découvert la chanson par hasard. Il en a publié quelques extraits, suscitant l’engouement des internautes.



“J’étais dans la voiture, mon père a mis de la musique et j’ai adoré, commente-t-il sur son compte TikTok. J’ai découvert qu’il l’avait écrite dans les années 70, et c’est vraiment bon! Le titre s’appelle Surrender To Me".



Après le succès rencontré par les extraits de la chanson, Zach Montana ne compte visiblement pas s’arrêter là. Il a publié une vidéo dans un studio d’enregistrement le 11 janvier, avec le commentaire: “Les grandes choses arrivent”, et le hashtag “Mixingandmastering”. Tout laisse à penser qu’il projette de dévoiler la musique de son père sur les plateformes de streaming.





Je trouve qu'elle déchire Le père de Zach Montana, musicien et tiktokeur, avait écrit une chanson sans la rendre publique dans les années 70. Son fils en a fait un tube sur TikTok.Surrender To Me est l’œuvre du père de Zach Montana. Ce jeune musicien de 19 ans, qui relaie ses aventures sur Tiktok, a découvert la chanson par hasard. Il en a publié quelques extraits, suscitant l’engouement des internautes.Après le succès rencontré par les extraits de la chanson, Zach Montana ne compte visiblement pas s’arrêter là. Il a publié une vidéo dans un studio d’enregistrement le 11 janvier, avec le commentaire: “Les grandes choses arrivent”, et le hashtag “Mixingandmastering”. Tout laisse à penser qu’il projette de dévoiler la musique de son père sur les plateformes de streaming.Je trouve qu'elle déchire

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:44