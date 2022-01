But de l'année par la FIFA - Prix Puskas

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11956 Karma: 12288



je trouve toujours ça plus impressionnant un but "en boulet de canon qui vient de nulle part et qui limite te déchire le gardien et le filet au passage"



oui moi aussi mais "Olive et tom" c'est un animé et c'est un peu exagéré





Ah ben tu me tends une perche avec Olive et Tom, voici justement le vainqueur précédent. Alors, certes, le terrain ne fait pas 3 kilomètres de long, mais c'est dans le style :







Et en plus, c'est un Asiatique. Bon d'accord, pas un Japonais, c'est le Sud-Coréen Son Heung-min. Un joueur de... bah oui, Tottenham, comme cette année !



EDIT : au cas où YouTube bloque l'accès, une autre vidéo du but :



