kpouer Le village de Bamboula, le dernier zoo humain de France

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2367 Karma: 5077 En 1994...





Le village de Bamboula, le dernier zoo humain de France | Franceinfo INA

PurLio Re: Le village de Bamboula, le dernier zoo humain de France

J'imagine pas le nombre d'AVC aujourd'hui si tu crées un truc dans ce genre-là Rooh putain, rien que le nom, BamboulaJ'imagine pas le nombre d'AVC aujourd'hui si tu crées un truc dans ce genre-là

Le_Relou Re: Le village de Bamboula, le dernier zoo humain de France

3 ans pour les juger coupable d'atteinte à la dignité humaine

1€ symbolique à payer aux différentes associations.

!? c'est complétement dingue.



Mais faut être sacrément tordu pour avoir ne serait ce l'idée de proposer ce genre de truc de



mais bon après on va me parler de woke, wokisme... 6 mois pour fermer ce "village"3 ans pour les juger coupable d'atteinte à la dignité humaine1€ symbolique à payer aux différentes associations.!? c'est complétement dingue.Mais faut être sacrément tordu pour avoir ne serait ce l'idée de proposer ce genre de truc demais bon après on va me parler de woke, wokisme...

