kpouer Qui a dénoncé Anne Frank ? Une enquête révèle le nom de celui qui l'aurait trahie 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2370 Karma: 5079 Vince Pankoke, ancien agent du FBI, affirme connaître celui qui a dénoncé aux nazis la jeune fille juive : Anne Frank.





Contribution le : Aujourd'hui 15:28:58